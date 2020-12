Cinq morts dans un accident de la route impliquant deux voitures près de New York

(Belga) Cinq personnes ont été tuées dans le sud de l'État de New York, aux États-Unis, dans un accident de la route provoqué par un homme fuyant la police. Le conducteur fait partie des victimes, a rapporté la police.

Les faits se sont produits à Yonkers, dans la banlieue de New York. L'homme a ignoré un feu rouge et est entré à toute allure en collision avec un autre véhicule. Les quatre occupants de ce véhicule, tous âgés de 18 ans, ont été éjectés de la voiture et sont morts sur le coup. Le conducteur de 36 ans impliqué dans l'accident est décédé peu de temps après à l'hôpital. Selon la police, l'individu avait déjà enfreint plusieurs fois le code de la route. "Quatre jeunes ont perdu la vie prématurément en raison de l'irresponsabilité d'une personne. Que ce soit une leçon pour tous les fous du volant", a réagi le maire de Yonkers, Mike Spano. (Belga)