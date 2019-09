Cinq morts dans une attaque des talibans à Kaboul

(Belga) Un attentat suicide revendiqué par les talibans, qui a fait au moins cinq morts, a secoué Kaboul tard lundi, peu après une rencontre entre le président Ashraf Ghani et l'émissaire américain Zalmay Khalilzad dédiée au projet d'accord de paix avec les insurgés afghans.

Cette attaque est survenue au moment où la télévision afghane diffusait une interview de Zalmay Khalilzad, dans laquelle il évoquait la conclusion d'un possible prochain accord de paix avec les talibans. La déflagration, qui a été suivie de tirs d'armes à feu et de l'explosion d'une station service envahie par les flammes, s'est produite près du vaste complexe de Green Village, qui abrite des agences d'aide et des organisations internationales. "Cinq cadavres et 50 blessés - tous des civils - ont été jusqu'à présent évacués", a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient une épaisse colonne de fumée s'élever dans le ciel de la capitale afghane. Les talibans ont revendiqué l'attaque, menée selon leur porte-parole Zabihullah Mujahid par un kamikaze et un commando. Zalmay Khalilzad, l'ancien ambassadeur américain en Irak et en Afghanistan, d'origine afghane, est arrivé dimanche soir à Kaboul. Il s'est entretenu avec M. Ghani pour faire le point avec lui à l'issue du 9e cycle de négociations avec les talibans tout juste conclu à Doha. Cela fait un an que M. Khalilzad discute d'un compromis avec les insurgés pour tenter de mettre fin à 18 ans de guerre en Afghanistan, et un accord historique en ce sens est désormais considéré comme imminent. Le gouvernement afghan a jusqu'ici été largement tenu à l'écart des pourparlers de Doha, les talibans arguant qu'il n'est qu'une marionnette de Washington. M. Khalilzad a "montré" lundi au président un exemplaire du projet d'accord, selon des responsables gouvernementaux. "Nous allons étudier le document et les discussions avec l'ambassadeur Khalilzad et son équipe vont se poursuivre", a réagi sur Twitter un conseiller du président, Waheed Omar. "Les efforts des Américains et des autres partenaires porteront leurs fruits lorsque les talibans entreront en négociations directes avec le gouvernement afghan", a estimé lundi le porte-parole du président, Sediq Sediqqi. "Nous espérons que ces efforts mèneront à la fin du conflit". (Belga)