Cinq tonnes de cocaïne saisis à bord d'un sous-marin

(Belga) Un sous-marin artisanal qui transportait plus de 5 tonnes de cocaïne a été intercepté dans l'océan Pacifique au large de l'Amérique du sud, ont annoncé les garde-côtes américains.

L'appareil, un semi-submersible autopropulsé (SPS) de 12 mètres de long qui avait été détecté par un avion de surveillance maritime, a été arraisonné le 1er septembre dans les eaux internationales avec l'aide de la marine colombienne, selon un communiqué publié mardi. A son bord, les garde-côtes ont découvert environ 5,4 tonnes de cocaïne, d'une valeur marchande de plus de 165 millions de dollars. Quatre trafiquants de drogue présumés ont été arrêtés lors de l'opération. Après les avions et les bateaux rapides, les cartels de la drogue sud-américains, notamment colombiens, utilisent des sous-marins plus ou moins élaborés pour transporter la drogue vers le Mexique puis les Etats-Unis. En juillet, les garde-côtes américains avaient annoncé la saisie de 13 tonnes de cocaïne lors de plusieurs opérations au large de l'Amérique latine. (Belga)