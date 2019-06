Circuit mondial de rugby à VII: les Bleues échouent en quarts à Biarritz et envoient l'Australie aux JO

L'équipe de France féminine de rugby à VII a été éliminée par le Canada (12-5) dimanche en quarts de finale du tournoi de Biarritz, dernière étape du circuit mondial, ce qui offre à l'Australie le dernier billet direct pour les Jeux Olympiques de 2020.

Les Françaises n'ont pas su profiter de l'élimination surprise des Australiennes, battues par l'Espagne (15-14) plus tôt, qui leur donnait la possibilité de devancer sur le fil les championnes olympiques en cas de médaille d'or dans la ville basque. L'équipe de Fanny Horta ne peut désormais plus rattraper au classement général l'Australie, qui rejoint le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis et le Canada, autres qualifiés pour Tokyo-2020.

Les 7 autres billets seront distribués lors de 6 tournois de qualification continentaux et un ultime tournoi de repêchage. Le tournoi de qualification olympique (TQO) de la zone Europe aura lieu les 13 et 14 juillet à Kazan en Russie.