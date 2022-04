Cisjordanie: arrestations et chasse à l'homme après une attaque meurtrière

Les forces israéliennes ont procédé à des arrestations samedi dans le nord de la Cisjordanie occupée et y ont renforcé leur présence pour retrouver les auteurs d'une attaque meurtrière revendiquée par un groupe palestinien.

Vendredi soir, deux assaillants ont tué par balle un garde d'une vingtaine d'années qui était en faction devant l'un des accès de la colonie israélienne d'Ariel située dans le nord de la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. L'identité de la victime n'a pas été divulguée.

Les assaillants ont pris la fuite en voiture et les forces israéliennes ont aussitôt lancé une opération pour les retrouver.

L'attaque a été revendiquée samedi par les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, branche armée du parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas.

"Nous revendiquons la responsabilité de l'opération héroïque dans la colonie d'Ariel dans laquelle un officier sioniste (israélien, ndlr) a été tué. Elle a été menée en réponse aux violations commises par le gouvernement d'occupation à Jérusalem", a indiqué un communiqué du groupe.

Une allusion aux affrontements entre policiers israéliens et des Palestiniens qui ont fait depuis deux semaines près de 300 blessés palestiniens sur et autour de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte occupé et annexé par Israël.

Dans le nord de la Cisjordanie, la présence des soldats israéliens a été renforcée, notamment aux accès de la ville palestinienne de Salfit, voisine d'Ariel, a indiqué l'armée dans un communiqué.

Les soldats ont en outre procédé à des arrestations "de terroristes suspects" et saisi des armes dans le village palestinien de Bruqin à l'ouest d'Ariel, et dans le camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse, a précisé l'armée.

L'armée désigne généralement par "terroristes suspects" des Palestiniens soupçonnés d'avoir mené des attaques ou d'avoir aidé à les perpétrer.

- Funérailles d'un Palestinien -

Par ailleurs, des dizaines de Palestiniens ont participé samedi aux funérailles d'un Palestinien âgé d'une vingtaine d'années, tué par balles avant l'aube lors d'une opération de l'armée israélienne dans la localité d'Azzoun, située à une vingtaine de kilomètres de la colonie d'Ariel.

Interrogée par l'AFP, une porte-parole de l'armée a précisé que l'opération à Azzoun était liée à la chasse à l'homme pour "retrouver les terroristes auteurs de l'attaque d'Ariel".

Les forces israéliennes contrôlent les accès à l'esplanade, troisième lieu saint de l'islam et le plus sacré du judaïsme sous son nom de Mont du Temple.

La mort du garde en Cisjordanie porte à 15 le nombre de personnes tuées dans des attaques anti-israéliennes depuis le 22 mars. Entre le 22 mars et le 7 avril, 14 personnes ont été tuées dans des attaques en territoire israélien, dont un policier arabe israélien et deux Ukrainiens.

Deux des attentats en Israël ont été perpétrés dans la région de Tel-Aviv par des Palestiniens originaires de Cisjordanie.

Dans la foulée de ces attaques, l'armée israélienne a mené plusieurs opérations en Cisjordanie émaillées de heurts meurtriers. Au total, 27 Palestiniens et trois Arabes israéliens ont été tués, dont des assaillants.

Environ 475.000 Israéliens habitent en Cisjordanie dans des colonies jugées illégales au regard du droit international. Plus de 2,8 millions de Palestiniens vivent également dans ce territoire.