Cisjordanie: un enfant palestinien blessé à la tête par un tir

Un enfant palestinien a été gravement blessé à la tête vendredi lors d'affrontements entre des manifestants et des soldats israéliens en Cisjordanie occupée, ont indiqué le ministère palestinien de la Santé et des médias palestiniens.

L'enfant se trouve en salle d'opération dans un "état critique après avoir reçu à la tête un tir à balles réelles", a déclaré dans un communiqué le ministère. Selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, l'enfant est âgé de 10 ans et a été blessé lors d'affrontements à Kfar Qaddum, près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Si Wafa affirme aussi qu'il a été touché par une balle réelle, des médias israéliens ont assuré qu'il s'agissait d'une balle en caoutchouc. Les habitants de Kfar Qaddum manifestent régulièrement contre la fermeture par les forces israéliennes d'une route à proximité. Vendredi, une personne ayant assisté à ces manifestations a affirmé que l'armée israélienne a eu recours à des méthodes particulièrement violentes pour disperser la manifestation de vendredi. "Des informations faisant état d'un blessé palestinien sont en cours de vérification", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'armée, assurant qu'une soixantaine de personnes ont pris part à une "émeute" à Kfar Qaddum. A Gaza, au moins 33 Palestiniens ont été blessés vendredi lors de manifestations émaillées d'affrontements avec l'armée israélienne à la frontière entre Israël et ce territoire palestinien, selon le ministère de la Santé gazaoui. Depuis mars 2018, la bande de Gaza est le théâtre de manifestations hebdomadaires, généralement accompagnées de violences, contre le blocus imposé depuis plus de 10 ans par Israël à l'enclave palestinienne dirigée par le mouvement islamiste Hamas. Au moins 295 Palestiniens ont été tués depuis cette date lors de ces affrontements le long de la frontière du territoire coincé entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée.