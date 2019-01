Cisjordanie: un Palestinien tué par des soldats israéliens

(Belga) Un Palestinien a été tué lundi soir par des tirs de soldats israéliens au sud de Naplouse, en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Peu auparavant, l'armée israélienne avait fait état d'un Palestinien "neutralisé" après une tentative d'attaque au couteau dans le même secteur. Elle n'avait pas précisé si l'homme, qualifié de "terroriste" selon l'expression du communiqué, avait été blessé ou tué. "Un Palestinien a été tué après que les forces d'occupation (israéliennes) ont ouvert le feu dans sa direction", a indiqué le ministère palestinien sans préciser son identité ni son âge. L'armée israélienne a précisé dans un communiqué que "selon les premiers éléments de l'enquête, l'assaillant est arrivé en voiture de Naplouse, il est sorti du véhicule et a tenté de poignarder un soldat qui se trouvait à un poste de contrôle voisin". "Un autre soldat a répliqué en ouvrant le feu vers le terroriste et l'a neutralisé", a ajouté l'armée en précisant qu'aucun soldat n'avait été blessé lors de cet incident. Un accès de fièvre est survenu en décembre en Cisjordanie alors que les tensions entre Palestiniens et forces israéliennes retombaient dans la bande de Gaza, autre territoire palestinien. Mais ces tensions ont ensuite eu tendance à diminuer d'intensité. (Belga)