Climat: des Indiennes se mobilisent pour reboiser le littoral des Sundarbans

Des Indiennes vivant dans la plus grande région de forêts de mangroves du monde dans le Sud de l'Inde, confronté à des cyclones de plus en plus violents, plantent des milliers d'arbres sur le littoral dans l'espoir de protéger les communautés côtières du changement climatique.

Les Sundarbans couvrent 10.000 km2 de terre et d'eau, dont plus de la moitié en Inde, dans le delta du Gange, jusqu'au littoral du Bangladesh voisin. Il s'agit de la plus grande région de mangroves du monde qui abritent certaines espèces rares ou menacées, comme le tigre du Bengale, des mammifères aquatiques dont le dauphin de l'Irrawaddy mais aussi une grande quantité d'oiseaux et de reptiles.

Classées au patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco, ces mangroves ont subi les méfaits de l'exploitation forestière clandestine dont elles sont aujourd'hui strictement protégées mais elles restent régulièrement battues par de violentes tempêtes de mousson.

De la boue jusqu'aux chevilles, marchant le long du rivage tout en portant des plants d'arbres en équilibre sur la tête, un groupe d'Indiennes s'emploie, depuis huit jours, au reboisement d'une partie dénudée du littoral. Un processus qui promet d'être long et ardu.

"C'est une zone sujette aux tempêtes et aux cyclones", explique Shivani Adhikari, l'une des femmes de l'origine de l'initiative, "et donc pour protéger les digues, nous toutes, les femmes, nous sommes mises à planter".

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, les mangroves participent de la protection des côtes contre l'érosion et les phénomènes météorologiques extrêmes. Elles améliorent aussi la qualité de l'eau en filtrant les matières polluantes et servent de pépinières à de nombreuses espèces marines.

Elles contribuent en outre à la lutte contre le changement climatique, séquestrant chaque année des millions de tonnes de carbone et protègent les communautés côtières des cyclones qui traversent régulièrement la région.

"Si ces digues sont protégées, notre village survivra", estime Goutam Nashkar, vivant tout près du site qu'elle reboise avec ses voisines, "si notre village survit, nous-mêmes survivrons".

"C'est notre espoir, notre souhait", souligne-t-elle.

Soutenues par une association locale à but non lucratif et le gouvernement du Bengale occidental, elles visent à planter environ 10.000 jeunes arbres de mangrove.

Les cyclones qui frappent les États orientaux de l'Inde et la côte du Bangladesh ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes ces dernières décennies.

Et si leur fréquence et intensité ne cessent d'augmenter, en revanche, le nombre des victimes tend à diminuer grâce à de meilleures prévisions météorologiques, favorisant l'organisation des évacuations et des aides plus rapides, avec la mise en place de structures d'accueil adéquates.