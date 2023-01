Climat - La Colombie n'octroiera plus de nouveaux contrats d'exploration pour le gaz et le pétrole

(Belga) La ministre colombienne des Mines a annoncé jeudi à Davos que son pays ne signerait plus de contrat d'exploration pour les hydrocarbures, et le président Gustavo Petro mise sur le tourisme et les énergies vertes pour "combler le vide" pour son économie.

"Nous avons décidé que nous n'allons plus concéder de nouveaux contrats d'exploration pour le gaz et le pétrole", a indiqué la ministre, Irene Velez, lors d'une table ronde à la réunion annuelle du Forum économique mondial. "Cela fait bien sûr beaucoup de polémique au niveau national, mais pour nous, c'est un signal clair de notre engagement à lutter contre le changement climatique", a-t-elle ajouté. La mesure était une promesse de campagne du nouveau président de gauche Gustavo Petro, arrivé au pouvoir en août 2022. Le gouvernement colombien a insisté plusieurs fois sur le fait qu'une telle décision n'affecterait pas les contrats actuellement en vigueur. Quelques heures plus tard, le président Petro a assuré à Davos que le tourisme et les énergies propres pourraient remplacer "à court terme" le poids pesé par le pétrole dans l'économie colombienne. L'or noir représente environ le tiers des exportations de la Colombie, soit quelque 13,5 milliards de dollars selon des données de 2021. "Un gros investissement dans le tourisme, étant donné la beauté du pays, et la capacité et le potentiel qu'a le pays à générer des énergies propres pourraient parfaitement, à court terme, ou dans le cadre d'une transition, remplir le vide laissé par les énergies fossiles, dont nous dépendons", a dit Gustavo Petro à quelques journalistes à Davos. (Belga)