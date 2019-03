Climat: la jeune Suédoise Greta Thunberg proposée pour le Nobel de la paix

L'adolescente suédoise Greta Thunberg, instigatrice de la "grève de l'école pour le climat", a été proposée pour le prix Nobel de la paix 2019, a-t-on appris jeudi auprès d'un des trois élus à l'origine de la nomination.



"Nous avons proposé Greta Thunberg parce que le changement climatique, si on ne l'enraye pas, sera la principale cause des guerres, conflits et flux de réfugiés à l'avenir", a affirmé à l'AFP le député norvégien Freddy André Øvstegård.



"Greta Thunberg a lancé un mouvement de masse dans lequel je vois, peut-être, la principale contribution à la paix", a-t-il fait valoir.



La jeune Suédoise de 16 ans est devenue une égérie de la lutte contre les dérèglements climatiques. Elle a notamment appelé à une "grève mondiale" des élèves vendredi pour réclamer un renforcement des actions pour lutter contre le changement climatique.



"C'est bien évidemment un honneur et très agréable d'être proposée pour un aussi grand prix", a-t-elle réagi auprès du journal suédois Aftonbladet. "C'est incroyable et un peu bizarre", a-t-elle dit.



Son nom a été proposé par trois députés de la Gauche socialiste (opposition) avant la date-limite du 31 janvier, selon M. Øvstegård, ce qui signifie que sa candidature est valide pour le Nobel de la paix 2019, qui sera décerné le 11 octobre.



Selon l'Institut Nobel, 304 individus et organisations ont cette année été proposés pour la prestigieuse récompense, une liste qui reste tenue secrète pendant au moins 50 ans conformément aux statuts de la fondation.



Des milliers de personnes --parlementaires et ministres de tous les pays, anciens lauréats, certains professeurs d'université...-- sont habilitées à proposer une candidature, laquelle ne représente pas une reconnaissance en soi de la part du comité Nobel chargé d'attribuer le prix.