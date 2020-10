Climat - Le pape, le Prince William et des stars s'unissent pour le climat

(Belga) Le pape et le Prince William vont se joindre samedi aux militants, artistes, célébrités et politiques du monde entier pour une initiative en faveur du climat, dont l'objectif est de mettre en lumière les actions envisageables à tous les niveaux pour combattre le réchauffement climatique.

Intitulé "Countdown" (compte à rebours), cet événement est organisé par la plateforme de conférences TED, réseau spécialisé dans la diffusion des idées. L'an dernier, "Countdown" avait été organisé à New York. Le programme va démarrer à 08h00, heure de Californie (17h00 heure belge), sur la chaîne Youtube de TED. Environ 50 intervenants sont prévus, dont le pape et le Prince Williams. "Vous entendrez des gens de différents milieux sociaux; des activistes de terrain aux militants", a expliqué l'acteur Mark Ruffalo, un des participants, au cours d'une présentation de l'événement. "Ils évoqueront un tout petit peu les problèmes (liés au climat) mais vous entendrez davantage parler des solutions", a-t-il ajouté. L'événement va mettre l'accent cette année sur les actions que les gens peuvent faire pour remédier au réchauffement climatique, assurent les organisateurs. Par exemple, le maire de Freetown en Sierra Léone, parlera du projet sur lequel travaille sa ville, destiné à planter un million d'arbres pour protéger la terre des inondations et absorber le dioxyde carbone. "Countdown" va durer environ cinq heures et aura pour mot d'ordre: "Le climat ne peut attendre", explique Chris Anderson, le président de l'association TED. La liste des invités inclut par ailleurs la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen, la militante Xiye Bastida, l'acteur Chris Hemsworth ou encore l'ancien vice-président américain Al Gore. Les organisateurs se sont fixés pour objectif de mobiliser gouvernements et citoyens du monde entier pour réduire les émissions de CO2 de moitié dans la prochaine décennie et de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050.