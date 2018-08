Climat: les Etats-Unis atteindront moins de la moitié de leur ex-objectif

(Belga) Les Etats-Unis devraient atteindre la moitié de l'engagement à réduire les gaz à effet de serre fixé par l'ancien président Barack Obama dans le cadre de l'accord de Paris et annulé par Donald Trump l'an dernier, selon une nouvelle étude.

Des dizaines de villes, entreprises et Etats américains se sont engagés depuis l'an dernier à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre, afin de tenter de compenser le retrait des Etats-Unis (et donc du gouvernement fédéral) de l'accord international signé à Paris en 2015. Mais ces engagements ne suffiront pas, avec des réductions estimées à entre 670 et 810 millions de tonnes équivalentes de CO2 par an en 2030 par rapport à la trajectoire actuelle, soit moins de la moitié de ce que les Etats-Unis de Barack Obama avaient promis. Ces chiffres ont été publiés dans une analyse réalisée par des chercheurs de l'Université Yale pour le compte de plusieurs organisations et coalitions climatiques. En 2016, les émissions américaines étaient de 5,7 milliards de tonnes de CO2. Elles baissent chaque année depuis 2007, mais le rythme est loin d'être assez rapide. L'engagement signé par Barack Obama était de les réduire de 26 à 28% d'ici 2025, par rapport au niveau de 2005. En 2016, la baisse était d'environ 12%. Cette nouvelle étude prépare le terrain au Sommet mondial pour l'action climatique, qui aura lieu du 12 au 14 septembre à San Francisco, et qui rassemblera tous les grands acteurs américains et étrangers non-étatiques (Etats fédérés, villes, régions, entreprises) qui entendent agir à leur niveau pour réduire les émissions. (Belga)