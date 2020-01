CNN pour les démocrates, Fox News pour les républicains, l'info divisée aux Etats-Unis

(Belga) Les républicains ont confiance dans la chaîne Fox News, les démocrates en CNN, mais chaque camp se méfie du média préféré de l'autre, selon un nouveau sondage qui confirme la polarisation des médias aux Etats-Unis.

La chaîne Fox News du magnat Rupert Murdoch, à la ligne conservatrice, est considérée comme fiable par 65% des sympathisants républicains, mais comme douteuse par 61% des sympathisants démocrates, selon ce sondage publié vendredi par l'institut indépendant Pew Research Center. La proportion est encore plus prononcée chez les républicains qui s'identifient comme conservateurs, 75% d'entre eux considérant Fox News comme une source d'information fiable. Parallèlement, la chaîne CNN a elle la confiance de 67% des démocrates, mais 58% des républicains s'en méfient. Depuis sa campagne présidentielle victorieuse, Donald Trump a régulièrement attaqué CNN, l'accusant de déformer la réalité et de chercher systématiquement à le discréditer. Le fait est que la perception de la chaîne du groupe WarnerMedia s'est nettement détériorée entre 2014 et 2019 chez les républicains. Ils n'étaient que 33% à ne pas la considérer comme fiable il y a cinq ans, mais sont désormais 58% dans ce cas. D'autres cibles privilégiées du président américain ont aussi perdu du terrain parmi les républicains, principalement le New York Times (seuls 15% le juge fiable), le Washington Post (13%) et la chaîne MSNBC (18%). Toutes populations confondues, CNN demeure néanmoins la deuxième source d'information considérée comme la plus fiable (47%), derrière la grande chaîne généraliste ABC (48%). Identifiée à gauche, la chaîne d'information MSNBC, dont les audiences sont pourtant doubles de celles de CNN aux Etats-Unis, n'a la confiance que de 34% des sondés. Autre conclusion de l'enquête, les républicains ont une défiance générale vis-à-vis des médias, quand les sympathisants démocrates jugent, en moyenne, plus de sources fiables parmi les grands médias nationaux. Le sondage a été effectué en ligne du 29 octobre au 11 novembre 2019 auprès d'un échantillon représentatif de 12.043 personnes.