Cohen a plaidé coupable d'avoir menti au Congrès sur ses contacts avec des Russes

Michael Cohen, ancien avocat de Donald Trump, a plaidé coupable jeudi à Manhattan d'avoir menti lors de son audition devant le Congrès américain sur ses contacts avec des Russes, a indiqué une source proche du dossier.

Objet de poursuites pénales, M. Cohen avait déjà plaidé fin août coupable de plusieurs chefs d'accusation et, après avoir pris ses distances avec le président américain, coopère avec le procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête russe. Michael Cohen a reconnu à l'audience avoir menti au sujet de discussions sur un projet immobilier en Russie, a indiqué la source à l'AFP. Ce projet avait déjà été évoqué par plusieurs médias américains et impliquerait le conglomérat de Donald Trump. Ces nouvelles déclarations de l'ancien conseil du président sont un élément important dans l'enquête du procureur spécial, que le milliardaire républicain s'emploie presque quotidiennement à discréditer, affirmant n'avoir eu aucun contact avec des Russes durant sa campagne. Jeudi matin, il s'en est encore pris, via Twitter, à Robert Mueller et son équipe, l'accusant de dépenser l'argent du contribuable à des fins partisanes, sans avoir rien pu démontrer. Lundi, c'est l'ancien directeur de campagne du candidat républicain, Paul Manafort, aux nombreux contacts en Ukraine et en Russie, qui a été accusé d'avoir menti au FBI alors qu'il avait accepté de coopérer en échange d'un accord de plaider-coupable. Selon les médias américains, M. Mueller serait proche de conclure son enquête après avoir reçu les réponses écrites du président américain, qu'il attendait depuis plusieurs mois.