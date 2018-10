Colis piégés aux Etats-Unis: voici le moment où les bureaux de CNN ont été évacués alors que ces journalistes étaient en direct

Poppy Harlow et Jim Sciutto sont des journalistes bien connus des téléspectateurs de CNN. Hier alors qu'un colis piégé était arrivé dans les locaux new-yorkais de la chaîne américaine, les équipes de télévision ont du évacuer d'urgences les lieux. Sur ce segment isolé par Ellie Hall et posté sur Twitter, on peut voir les employés se dépêcher de quitter les lieux, et les journalistes de prévenir les téléspectateurs, incertains sur ce qui est en train de se passer: "Nous entendons l'alarme incendie dans le fond, et nous allons voir ce qui se passe. Nous serons bientôt de retour."

Le FBI américain a lancé une enquête de grande envergure pour tenter de comprendre qui est derrière l'envoi de colis explosifs à l'ancien président Barack Obama, Hillary Clinton, d'autres députés démocrates, un homme d'affaires opposé à Donald Trump, ainsi qu'à la chaîne de télévision CNN, une des bêtes noires de l'actuel président.



Alors que les élections de mi-mandat sont dans moins de deux semaines, M. Trump avait d'abord réagi en appelant au rassemblement, mais est vite revenu à la politique, soulignant la "responsabilité" des médias dans la détérioration du climat actuel. CNN est connu pour ses nombreuses critiques du gouvernement de M. Trump et s'est souvent attiré les foudres de celui qui a battu Hillary Clinton en 2016 pour succéder à Barack Obama à la Maison Blanche. Donald Trump avait d'abord déclaré que "tout acte ou menace de violence politique" était "une attaque contre notre démocratie elle-même". Mais il a dans le même temps, lors d'un meeting de campagne dans le Wisconsin (nord), appelé les médias à "cesser les hostilités sans fin et les (...) attaques négatives constantes et souvent fausses".