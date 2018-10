Colis suspects aux USA - Le suspect a comparu devant la justice en Floride

(Belga) Cesar Sayoc, l'homme arrêté vendredi et accusé d'avoir envoyé des colis suspects à des détracteurs de Donald Trump, a comparu mardi devant un tribunal fédéral de Miami, en Floride.

L'homme de 56 ans, un sympathisant pro-Trump aux nombreux antécédents judiciaires, est inculpé de cinq chefs d'accusation fédéraux, y compris l'envoi illégal d'explosifs, qui lui font risquer jusqu'à 48 ans de prison. Lors de sa brève comparution, Cesar Sayoc, vêtu d'une tenue de prisonnier beige, a très peu parlé. Il s'est contenté de murmurer un "Je t'aime" à une personne non identifiée dans le tribunal, noir de monde. Son avocat a rappelé qu'il fallait respecter la présomption d'innocence de son client. Une autre audience a été fixée à vendredi par le juge Edwin Torres, qui a demandé à ce que Cesar Sayoc, originaire de Floride, soit jugé à New York, où ont été retrouvés plusieurs des colis suspects. Cesar Sayoc est accusé d'avoir envoyé au moins treize bombes artisanales à des personnalités critiques de Donald Trump, dont son adversaire démocrate à la présidentielle de 2016 Hillary Clinton et l'ancien président Barack Obama. (Belga)