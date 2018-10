Colis suspects aux USA - Trump "cautionne la violence et divise les Américains", accusent des chefs démocrates

(Belga) Les chefs démocrates au Congrès américain ont accusé mercredi Donald Trump de cautionner la violence, après l'envoi de bombes artisanales adressées à Hillary Clinton, Barack Obama, CNN et d'autres personnalités régulièrement critiquées par le président.

L'appel au rassemblement de Donald Trump sonnera "creux jusqu'à ce qu'il revienne sur ses déclarations cautionnant des actes de violence", écrivent le sénateur Chuck Schumer et Nancy Pelosi, élue à la Chambre des représentants, dans un communiqué. "De façon répétée, le président cautionne la violence physique et divise les Américains avec ses mots et ses actes", poursuivent-ils. Ils accusent ainsi le locataire de la Maison Blanche d'avoir "exprimé son soutien à l'élu qui avait plaqué au sol un journaliste, aux néonazis qui ont tué une jeune femme à Charlottesville, à ses partisans pendant les meetings qui sont violents avec les manifestants, aux dictateurs à travers le monde qui tuent leurs propres citoyens". M. Schumer et Mme Pelosi soulignent enfin le fait que le président américain qualifie "la presse libre d'ennemie du peuple". (Belga)