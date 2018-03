Colis suspects envoyés à six adresses gouvernementales ou militaires à Washington

(Belga) Des colis suspects ont été envoyés à six adresses militaires et gouvernementales dans la capitale américaine Washington, rapportent les médias locaux lundi.

Le FBI et les autorités militaires ont affirmé qu'une enquête portait sur une demi-douzaine de colis suspects contenant des composants explosifs, selon NBC News. Ils ont été adressé à des sites militaires et de renseignement dans la région de Washington. "Le 26 mars, le FBI a répondu à différents sites gouvernementaux pour des signalements de paquets suspects. Chaque paquet a été emporté pour des analyses supplémentaires par le FBI", a communiqué le bureau fédéral d'investigation sur Twitter. Le premier a été découvert lundi matin à l'Université nationale de la défense, selon NBC. Les autres ont été repérés dans le centre de triage du courrier de la CIA, de la Maison Blanche et de la marine, entre autres. Les autorités ont indiqué au média que les paquets avaient été adressés par la poste, certains comprenaient des lettres au contenu décrit comme "perturbant". Le FBI cherche à déterminer si les colis sont issus de la ou des même(s) personne(s), et s'ils doivent être pris au sérieux. (Belga)