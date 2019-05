Collision mortelle entre deux bateaux en Hongrie: le capitaine d'un des navires a été arrêté

La capitaine d'un bateau qui est entré en collision mercredi soir avec un plus petit navire de tourisme sur le Danube en Hongrie a été arrêté, a indiqué la police jeudi soir à Budapest. Des raisons personnelles et matérielles permettent de suspecter cet homme de nationalité Ukrainienne, selon la police.



Le naufrage du plus petit bateau a provoqué la mort d'au moins sept personnes. Les recherches de 21 autres disparus se poursuivent après l'incident de mercredi à Budapest, mais les chances de retrouver des survivants sont minces.

Les courants sont forts et la visibilité réduite. Le "Hableany" comptait 35 passagers dont 33 touristes venus de Corée du Sud et deux membres d'équipage, lorsqu'il a touché un second navire, le "Viking", et coulé en quelques secondes.

Personne sur le plus gros navire n'a été blessé. Sept survivants ont été secourus par des passagers du Viking peu après l'incident. Ils ont été soignés pour hypothermie, bien qu'ils n'aient passé que peu de temps dans l'eau.

Les équipes se préparaient également jeudi à évacuer l'épave du Hableany. Des militaires ont notamment construit une plateforme de plongée spéciale. L'opération pourrait prendre plusieurs jours.