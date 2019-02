Colombie: 10 dissidents des Farc, dont un chef, tués par l'armée

(Belga) Dix dissidents de l'ex-guérilla des Farc, dont un des chefs du principal groupe qui a refusé l'accord de paix de 2016, ont été abattus en Colombie lors d'une opération militaire, a annoncé le gouvernement samedi.

Rodrigo Cadete, 52 ans dont près de quarante en rébellion armée contre l'Etat, a été tué pendant une opération des forces spéciales de l'armée de terre et de la police dans le département de Caqueta (sud), selon le ministre de la Défense, Guillermo Botero. "En outre, neuf guérilleros ont été abattus, plusieurs capturés, et les combats continuent dans la région", a déclaré M. Botero, qui était en déplacement à Manizales (centre-ouest). Ont pris à l'opération militaire 200 membres des forces spéciales. Elle s'est déroulée dans une zone rurale de la commune de San Vicente del Caguan, ex-fief des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes), aujourd'hui désarmées et transformées en parti politique. Rodrigo Cadete avait participé aux pourparlers de paix menés à Cuba de 2012 à 2016. Il était considéré comme le numéro deux du principal groupe de dissidents de l'ancienne rébellion, dirigé par Gentil Duarte, qu'il avait rejoint en 2017. Le président Ivan Duque a salué "une opération impeccable", menée dans le cadre de l'offensive qu'il a lancée contre les groupes armés en lutte contre l'Etat, qui se financent grâce au trafic de drogues et aux mines clandestines. Si environ 7.000 guérilleros des Farc ont déposé les armes, près de 1.700 autres sont restés en rébellion, financés par l'argent du narco-trafic, selon les services de renseignement militaire. Sans commandement unifié, ces dissidents opèrent dans des régions isolées de Colombie, où ils disputent à d'autres groupes armés le contrôle des plantations illicites, essentiellement de coca, composant de la cocaïne, et de marijuana, ainsi que les routes du trafic de drogues. (Belga)