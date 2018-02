Colombie: arrestation d'un chef de l'ELN soupçonné d'attentats

(Belga) Un chef de la guérilla de l'ELN, présumé responsable de deux attentats contre la police qui ont fait sept morts et plusieurs dizaines de blessés au cours de l'année écoulée en Colombie, a été arrêté jeudi à Bogota, a annoncé le Parquet.

Rafael Antonio Botero Restrepo, alias "Tista", a été arrêté lors d'une opération conjointe menée par l'armée et le Parquet, a précisé la même source sur Twitter. "Tista" est membre présumé de la direction nationale de l'ELN, organe politique le plus élevé de la dernière guérilla de Colombie et comptant une vingtaine de personnes. "Il est accusé de recrutement de mineurs et de l'attentat commis aux arènes de La Macarena il y a un an", a pour sa part précisé le président Juan Manuel Santos lors d'une déclaration depuis Pereira (centre-ouest). Le chef de l'Etat a ajouté que ce chef guérillero est "probablement" aussi le responsable de l'attentat à l'explosif du 29 janvier dernier contre un poste de police à Barranquilla (nord), qui a fait six morts et plus de 40 blessés. Le chef de l'Etat souhaite parvenir avec l'ELN à un accord de paix similaire à celui signé en novembre 2016 avec la puissante guérilla des Farc, aujourd'hui désarmée et reconvertie en parti politique, pour mettre fin au plus ancien conflit armé des Amériques qui a fait au moins 260.000 morts, plus de 60.000 disparus et quelque 7,4 millions de déplacés. (Belga)