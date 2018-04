Colombie: au moins huit policiers tués dans une attaque à l'explosif

(Belga) Au moins huit policiers ont été tués mercredi dans une attaque avec des explosifs dans le nord-ouest de la Colombie, région d'activité du principal groupe armé de narcotrafiquants du pays, ont annoncé les autorités.

"Le bilan provisoire est de huit policiers tués et un véhicule (...) endommagé", a indiqué la police dans un communiqué, précisant que l'attaque était survenue dans la matinée, dans la municipalité de San Pedro de Uraba. Les agents escortaient des fonctionnaires chargés de restituer leurs terres à des paysans expropriés lors du conflit entre le gouvernement et les guérillas, quand ils ont été touchés par l'explosion d'un engin. Dans son communiqué, la police rappelle que dans cette région, le Clan del Golfo, principal gang de narcotrafiquants de Colombie, est très actif. Le Clan del Golfo est dirigé par Dairo Antonio Usuga, alias "Otoniel", l'homme le plus recherché de Colombie, pour l'arrestation duquel les Etats-Unis offrent cinq millions de dollars de récompense. Ce gang, formé par des paramilitaires d'extrême droite démobilisés en 2006, s'est réduit de 4.000 hommes armés à environ 1.100 depuis l'offensive lancée à son encontre par le gouvernement en 2015, selon le ministère. La Colombie est le premier producteur mondial de feuilles de coca, matière première de la cocaïne, avec 146.000 hectares de plantations, et aussi le plus grand producteur de cette drogue avec 866 tonnes en 2016, selon l'ONU. (Belga)