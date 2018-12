Colombie: décès de l'ex-président Betancur à 95 ans

L'ancien président colombien Belisario Betancur (1982-1986) est décédé vendredi à 95 ans, a annoncé la clinique où il avait été admis.

"Je regrette profondément la mort d'un grand ami, d'un grand Colombien, l'ex-président Belisario Betancur. Son héritage politique, historique et culturel est un exemple pour toutes les générations futures", a réagi le chef de l'Etat Ivan Duque sur Twitter.

La Fondation Santa Fe de Bogota, où l'ancien dirigeant avait été hospitalisé pour des problèmes de reins, a précisé dans un communiqué que le décès était intervenu à 14H32 locales (20H32 GMT).

Jeudi, la vice-présidente de Colombie Marta Lucia Ramirez avait annoncé par erreur dans un tweet la mort de l'ancien dirigeant, avant de l'effacer et de s'excuser.

Plusieurs médias avaient alors repris le message.

Ce conservateur, qui a gouverné la Colombie de 1982 à 1986, a été le premier chef de l'Etat à ouvrir un dialogue avec les rébellions de gauche apparues dans les années 60. Il assurait que conclure "la paix du pays" était "quelque chose" qu'il aurait aimé, mais n'avait pas pu atteindre.

Pendant son mandat, l'ex-président a été confronté à une recrudescence de la violence dérivée du trafic de drogue et à l'attaque la plus meurtrière de l'histoire de la Colombie: la prise du Palais de Justice qui s'était soldée par une centaine de morts et 11 disparus, en plein coeur de Bogota.