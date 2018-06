Colombie: décès de six dissidents des FARC lors d'une opération militaire

(Belga) Six dissidents des Farc ont été tués et deux autres capturés lors d'opérations de l'armée colombienne contre l'un des dirigeants de l'ex-guérilla dans une zone frontalière avec l'Equateur, ont indiqué lundi des sources officielles.

Ils appartenaient au groupe dissident dirigé par Walter Artizala, alias Guacho, notamment accusé de l'enlèvement et de l'assassinat en avril d'une équipe de trois employés du journal El Comercio de Quito, a déclaré la police dans un communiqué. Une source militaire a indiqué à l'AFP que l'attaque visait "Guacho", mais que ce dernier avait réussi à s'échapper. L'opération a été menée par l'armée, l'armée de l'air et la police à La Guayacana, dans le département colombien de Narino, à la frontière avec l'Equateur. Narino est le département qui compte le plus de cultures de feuilles de coca du pays, premier exportateur mondial de cocaïne. Les autorités ont également "récupéré trois mineurs" recrutés par ce groupe qui a rejeté l'accord de paix signé fin 2016 à la suite duquel la plus ancienne rébellion des Amériques a déposé les armes et s'est convertie en parti politique sous le même acronyme. Sans commandement centralisé, les groupes dissidents des Farc opèrent dans plusieurs régions de Colombie et, selon l'armée, compteraient environ 1.200 combattants, entre ex-guérilleros ayant rejeté l'accord de paix et nouvelles recrues. Depuis l'enlèvement et le meurtre de l'équipe de presse équatorienne à la frontière, les autorités colombiennes ont intensifié le opérations militaires envers ces dissidents. Bien que l'accord avec les Farc se soit traduit par une baisse d'intensité du conflit armé, d'autres groupes illégaux et l'Armée de libération nationale (ELN), dernière guérilla active du pays, se disputent le contrôle de territoires, notamment pour le trafic de drogue. (Belga)