Colombie: explosion dans une mine, quatorze mineurs piégés

(Belga) Quatorze travailleurs sont pris au piège après une explosion au fond d'une mine de charbon du nord de la Colombie, a constaté l'AFP mardi.

"Nous ne perdons pas espoir, nous espérons que ces 14 personnes piégées pourront être retrouvées vivantes", a déclaré Manuel Pradilla, le maire de la ville, dans une interview à une TV colombienne. L'incident a eu lieu dans une mine de la municipalité de Zulia, dans le département du Nord Santander, frontalier du Venezuela. L'un des mineurs qui se trouvait à l'extérieur de la mine a été blessé par l'explosion avec "des brûlures sur tout le corps", a précisé M. Pradilla. Selon le Secrétaire à la santé de la municipalité, Gerson Hoyos, la mine fonctionnait légalement et "appartient au complexe Carbomax". Les autorités enquêtent sur la cause de l'explosion qui a eu lieu lundi en fin d'après-midi. Les services de secours travaillent à secourir les mineurs, tandis que leurs familles, certaines en pleurs, attendent près du site de l'explosion, a constaté un photographe de l'AFP. L'exploitation minière et le pétrole sont les principales exportations de la Colombie. La Colombie, quatrième économie d'Amérique latine, a enregistré 148 décès dans des accidents miniers en 2021. (Belga)