Colombie: l'ex-chef négociateur Farc se manifeste auprès de la justice de paix

(Belga) L'ex-chef négociateur Farc, Ivan Marquez, dont la localisation est inconnue depuis des semaines, s'est manifesté auprès de la justice de paix, qui a demandé aux anciens leaders guérilleros de réitérer leur engagement envers l'accord ayant clos la confrontation armée.

La Juridiction spéciale pour la paix (JEP) a précisé mercredi dans un communiqué que, par l'intermédiaire de ses avocats, Ivan Marquez avait remis le rapport qu'elle avait demandé, comme à 30 autres ex-commandants rebelles. Ils devaient y réaffirmer leur engagement envers l'accord signé en novembre 2016 pour clore plus d'un demi-siècle de guerre. Le délai accordé en septembre par la JEP, chargée de juger les crimes commis pendant le conflit, est arrivé à échéance mardi. Si les anciens leaders Farc ne se manifestent pas dans les temps, une procédure peut être engagée, allant jusqu'à leur expulsion de ce système spécial pour les traduire devant la justice ordinaire. La JEP a exigé ces rapports suite à la disparition de plusieurs anciens leaders rebelles, dont Ivan Marquez, Henry Castellanos alias "Romaña" et Hernan Velasquez alias "El Paisa". Désarmée et transformée en parti politique sous le même acronyme, l'ex-guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) a plusieurs fois dénoncé des manquements du gouvernement dans l'application de l'accord, notamment en matière de sécurité et de réintégration de ses anciens combattants. Ivan Marquez, ex-numéro 2 des Farc, a renoncé au siège de sénateur qui lui était automatiquement accordé par l'accord, arguant d'une "défiguration" du texte signé avec le gouvernement de l'ancien président Juan Manuel Santos. Le chef suprême de la Farc, Rodrigo Londoño alias "Timochenko", et d'autres leaders tels Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo et Pastor Alape, ont présenté leur rapport à la JEP ou demandé une prorogation. C'est aussi le cas de "Jesus Santrich", emprisonné à Bogota sous le coup d'une demande d'extradition des Etats-Unis pour trafic de drogue présumé, un "montage judiciaire" selon la Farc. Seul "El Paisa" ne s'est pas manifesté. (Belga)