Colombie: la justice de paix ordonne l'arrestation d'un ex-chef des Farc

La justice de paix en Colombie, chargée de juger les crimes du conflit armé dans ce pays, a ordonné l'arrestation d'Hernan Dario Velasquez, alias "El Paisa", première sanction contre un ex-chef guérillero pour non respect de l'accord de paix de 2016.

La localisation de l'ancien commandant rebelle est inconnue depuis juin 2018. Ce dernier ne s'est donc pas présenté à trois convocations devant la Juridiction spéciale de paix (JEP) dans le cadre du dossier sur des milliers d'enlèvements attribués à l'ex-guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc). En conséquence, la JEP a décidé de "révoquer la liberté conditionnelle dont il bénéficiait", a annoncé la juge Catalina Diaz en lisant la décision vendredi soir. La JEP a également demandé la notification à Interpol du mandat d'arrêt contre "El Paisa". La JEP, issue de l'accord qui a mené au désarmement de l'ancienne rébellion et à sa transformation en parti politique, prévoit des peines alternatives à la prison pour les ex-guérilleros et militaires qui avouent leurs crimes, dédommagent les victimes et s'engagent à ne plus recourir à la violence. Soupçonné de multiples assassinats et enlèvements, "El Paisa", qui commandait un corps d'élite de l'ex-guérilla marxiste, a quitté l'an dernier la zone du sud du pays où il devait suivre un processus de réinsertion sociale et économique. Il a disparu avec l'ex-négociateur de paix Ivan Marquez, arguant du non respect de l'accord par le gouvernement, ainsi que d'un manque de garanties juridiques et de sécurité pour les ex-guérilleros, suite à l'arrestation en avril 2018 d'un autre chef Farc, Jesus Santrich, accusé de trafic de drogue par les Etats-Unis.