Colombie: les étudiants à nouveau dans les rues pour l'éducation publique

(Belga) Des milliers d'étudiants sont à nouveau descendus dans les rues mercredi en Colombie, une semaine après une première manifestation réclamant une augmentation du budget des universités publiques.

"Nous marchons pour exiger des ressources pour l'éducation publique", a déclaré à l'AFP Elvis Hernandez, étudiant en philosophie de 22 ans à Bogota. Avec les slogans "L'espoir c'est l'éducation" et "SOS Universités Publiques", des milliers de manifestants se sont rassemblés place Bolivar, au coeur de la capitale. Il y a une semaine, plus de 100.000 avaient protesté dans les principales villes du pays. Les étudiants des 32 universités publiques du pays ont réclamé au gouvernement du président Ivan Duque, au pouvoir depuis le 7 août, d'augmenter la part de l'éducation supérieure publique dans le budget de 2019. "Nous parlons de 32 universités sans financement", a déploré Karina Quintero, 25 ans, étudiante en psychologie et pédagogie. Les manifestations ont été organisées à l'appel de l'Union nationale des étudiants de l'éducation supérieure (UNEES), qui regroupe plus de 50 établissements publics et exige 1,5 milliard de dollars pour ce secteur l'an prochain, soit une hausse de près de 230 millions par rapport à 2018. Les universitaires réclament en outre la révision des dettes de l'enseignement supérieur public et davantage d'investissements pour la recherche. M. Duque a affirmé comprendre les revendications, mais accusé le gouvernement antérieur de l'ex-président Juan Manuel Santos d'avoir laissé un "budget affaibli". (Belga)