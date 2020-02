Colombie: mort de "Popeye", le tueur à gages le plus célèbre d'Escobar

(Belga) "Popeye", le tueur à gages le plus célèbre du défunt trafiquant de drogue colombien Pablo Escobar, qui se targuait d'avoir assassiné des centaines de personnes sur ordre du "patron", est mort jeudi d'un cancer de l'estomac, ont annoncé les services pénitentiaires.

Jhon Jairo Velasquez, de son vrai nom, s'est éteint à l'âge de 57 ans sous la surveillance de gardiens à l'Institut national de cancérologie, où il avait été transféré le 31 décembre. Selon l'Institut national pénitentiaire (Inpec), "Popeye" avait été à nouveau arrêté le 25 mai 2018 pour "association de malfaiteurs et extorsion". Il avait auparavant passé 23 ans en prison après s'être livré à la justice en 1992. Il avait jusque-là été l'un des hommes les plus proches de Pablo Escobar, le chef redouté du cartel de Medellin, à l'origine de l'exportation de milliers de tonnes de cocaïne vers les Etats-Unis. Dans un entretien avec l'AFP en 2015, "Popeye" avait déclaré avoir assassiné "au moins 250 personnes, peut-être 300", sur instructions du "patron" et ordonné quelque 3.000 assassinats. Mais ces chiffres n'ont été confirmés par aucune source officielle. (Belga)