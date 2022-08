Colombie: neuf personnes bloquées dans une mine après un éboulement

(Belga) Neuf personnes sont bloquées dans une mine illégale de charbon dans la ville de Lenguazaque, dans le centre de la Colombie, à la suite d'un éboulement survenu mercredi, a indiqué l'Agence nationale des mines (ANM), une instance étatique.

"A 17H30 (22H30 GMT), il y a eu un contact avec les mineurs, les neuf travailleurs sont vivants, l'un d'entre eux est blessé. On les approvisionne en air et ils bénéficient déjà d'un soutien médical depuis la surface", a précisé l'ANM dans un communiqué. L'éboulement s'est produit dans la matinée et, depuis, des secouristes s'emploient à tenter de sauver les neuf mineurs. Selon l'Agence, "nous évaluons en parallèle l'opportunité de percer un tunnel à partir d'une autre mine pour pouvoir accéder" à eux d'une autre façon. La Colombie, quatrième économie d'Amérique latine, a recensé en 2021 la mort de 148 personnes lors d'accidents dans des mines. Le pétrole et l'exploitation minière sont ses principales sources d'exportation. (Belga)