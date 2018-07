Colombie: un opposant à l'accord de paix futur ministre de la Défense

(Belga) Le président-élu de Colombie Ivan Duque, très critique de l'accord de paix avec l'ex-guérilla des Farc, a annoncé mardi qu'il comptait nommer ministre de la Défense Guillermo Botero, un opposant déclaré à ce texte.

"Nous allons avoir un nouveau ministre de la Défense, un ministre de la Défense avec une grande expérience de management", a déclaré M. Duque à propos de M. Botero, chef d'entreprise et actuel président de la Fédération nationale des commerçants (Fenalco). M. Botero, avocat de 70 ans sans expérience en matière de défense ou de sécurité, a durement critiqué l'accord de paix signé fin 2016 avec la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), convertie depuis en parti politique de gauche sous le même acronyme et le nom de Force alternative révolutionnaire commune. L'actuel chef de l'Etat, Juan Manuel Santos, qui a porté cet accord, quittera le pouvoir le 7 août et son successeur, le leader de droite Ivan Duque, a promis de modifier le traité de paix et de durcir les négociations avec l'ELN, guérilla encore active. (Belga)