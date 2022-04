Colton, cow-boy américain, a épousé deux femmes: "On vit dans l'illégalité" (vidéo)

Colton Winder est un Américain qui vit dans l'Utah avec ses deux épouses, Tami et Sophie, et leurs trois enfants. La famille croit au mariage plural. Il s'agit du nom donné par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours à la polygamie.



Colton confie qu'il a fallu un certain temps à Sophie et Tami pour s'adapter à la vie de "sœurs-épouses".

Tami a rencontré son mari il y a 13 ans et l'a épousé l'année d'après. "Lorsque nous nous sommes unis, nous étions pour le mariage plural et on voulait trouver une seconde épouse", dit Tami, mère d'un enfant né de sa relation avec Colton, à Truly.

"Le plus dur a été de réaliser que Tami et moi ne nous connaissions pas très bien. Nous ne comprenions pas la personnalité de l'autre", explique Sophie. Les deux femmes ont des relations sexuelles avec Colton, mais elles n'en ont pas entre elles. "On est plus comme des soeurs-épouses".

"Nos enfants nous ont rapprochés, ils nous donnent l'impression d'être une vraie famille plurielle", explique Tami.



Le quotidien du trio est très structuré. "Colton a sa propre chambre. Il dort avec moi une nuit et avec Tami la nuit suivante", ajoute la seconde épouse, devenue mère de deux enfants. Selon le trio, "la communication" serait la clé du succès de cette relation hors du commun.

Colton précise qu'il passe du temps avec chacune de ses épouses. "Je sors avec chacun une à deux fois par mois".

Mais Tami avoue qu'elle ressent de la jalousie quand c'est au tour de Sophie de sortir avec Colton. "J'ai aussi envie d'être avec lui et de ne pas rester à la maison".