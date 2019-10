Combats dans les secteurs frontaliers entre forces turques et kurdes

(Belga) Les combats font rage dimanche dans le nord de la Syrie, opposant les forces kurdes aux militaires turcs et leurs supplétifs syriens qui cherchent à conquérir des secteurs frontaliers, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Depuis le début mercredi de l'offensive turque contre une milice kurde syrienne, plus de 130.000 personnes ont été déplacées, a indiqué l'ONU, les organisations internationales mettant en garde contre un nouveau drame humanitaire dans le pays en guerre. D'après des médias turcs, Ankara cherche à contrôler dans le nord syrien une bande territoriale frontalière longue de 120 kilomètres et profonde d'une trentaine de kilomètres, allant des villes kurdes de Tal Abyad à Ras al-Aïn. Près de Tal Abyad, de "violents combats" se déroulent dans la localité de Suluk, où les forces turques et leurs supplétifs syriens ont conquis "des secteurs", d'après l'Observatoire. Des raids aériens turcs ont visé les environs. Un responsable des Forces démocratiques syriennes (FDS), principale coalition de combattants kurdes et arabes qui contrôle de vastes régions dans le nord et le nord-est syrien, a confirmé ces combats. "Les Turcs essayent d'en prendre le contrôle, mais il y a de violents affrontements avec nos forces", a-t-il dit. Sur un autre front, à Ras al-Aïn, les forces kurdes ont fait reculer les militaires turcs et leurs supplétifs syriens, d'après l'OSDH. "Les combats se poursuivent à la périphérie ouest de Ras al-Aïn". Lors des violences nocturnes, 17 combattants proturcs ont été tués à Ras al-Aïn ou par des tireurs embusqués des forces kurdes, tout comme quatre combattants des FDS, selon l'Observatoire. Depuis mercredi, 85 combattants kurdes ainsi que 38 civils ont été tués dans les violences, selon un dernier bilan de l'OSDH. (Belga)