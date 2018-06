Comcast lance à son tour une offre sur Fox, la guerre avec Disney est déclarée

Une rude bataille entre le câblo-opérateur Comcast et le groupe Disney se profilait après que le premier eût lancé à son tour mercredi une offre de rachat sur l'essentiel du groupe de médias et de cinéma Fox pourtant déjà promis à la maison mère de Mickey, dans un secteur en plein bouleversement.

Cette offre qui s'élève à 65 milliards de dollars en numéraire est bien supérieure à celle de Disney, (52,4 milliards de dollars en actions), et porte sur "les activités que 21st Century Fox a accepté de vendre à Disney", a annoncé Comcast dans un communiqué, lançant une possible guerre des enchères.

Elle est l'une des conséquences du feu vert donné la veille par un juge américain au mariage à 85 milliards de dollars entre AT&T (télécoms) et Time Warner (médias et cinéma), qui laissait présager de grandes manœuvres en terme de méga fusions aux Etats-Unis.

Ce choc des titans version 21ème siècle illustre aussi le très grand bouleversement que traversent les secteurs télécoms et médias aux Etats-Unis et ailleurs: les acteurs traditionnels veulent à tout prix grossir pour combattre les puissants géants technologiques, comme Amazon ou Netflix, à la fois plateformes de diffusion et producteurs de contenus.

Comcast, déjà propriétaire des chaînes de télévision NBC, ou CNBC et des studios Universal, convoite comme Disney les studios 20th Century Fox, et certaines chaînes câblées américaines (FX, National Geographic...) et étrangères, laissant à un Fox aminci recentré sur la télévision aux Etats-Unis, dont la chaîne d'infos Fox News. Il avait déjà annoncé en mai qu'il comptait lancer une offre sur Fox.

Alors, Fox choisira-t-il d'épouser Mickey ou les dinosaures effrayants de Jurassic World (des studios Universal) ? Disney lancera-t-il une nouvelle offre plus élevée ?

En attendant, Fox a pris acte de cette offre mais redit par voie de communiqué qu'il "examinerait avec soin" et "prendrait en considération" la proposition de Comcast. Le groupe a aussi indiqué ne pas avoir décidé s'il maintiendrait l'assemblée générale des actionnaires, qui doit porter le 10 juillet sur le rachat par Disney.

Comcast avait déjà tenté de racheter ces actifs en 2017 mais Fox lui avait préféré Disney, jugeant son offre moins risquée d'un point de vue des lois de la concurrence, en particulier parce que le gouvernement venait de décider de tenter de bloquer le rachat de Time Warner par AT&T.

Mais la décision d'un juge mardi de donner un feu vert inconditionnel au projet a changé la donne, et donné des ailes à Comcast pour repartir à l'assaut du groupe de Rupert Murdoch.

- Confiance -

"Nous pensons que la décision d'hier (mardi) dans le dossier AT&T nous donne confiance", a confirmé le directeur financier de Comcast Mike Cavanagh lors d'une conférence téléphonique.

"Ce sont des activités hautement stratégiques et complémentaires et nous sommes, nous le pensons, les meilleurs acheteurs", a plaidé le PDG de Comcast Brian Roberts, qui a promis de créer "le groupe de divertissement du futur".

Pour autant, le projet, comme celui de Disney, ne manquera pas de faire l'objet d'un examen poussé des autorités de la concurrence, d'autant que Comcast possède déjà des chaînes de télévision et des studios de cinéma, comme Fox, en plus de ses activités dans le câble. Mais Comcast a assuré mercredi que son projet ne serait pas plus long à examiner que celui de Disney.

Comcast a en outre accepté le principe d'une indemnité de 2,5 milliards de dollars si la transaction devait capoter, comme le demandait le groupe de la famille Murdoch.

Preuve que Comcast est fortement déterminé à se renforcer dans les contenus et à puiser dans l'empire Murdoch: il a également lancé une contre offre, en avril, sur le groupe satellite britannique Sky, dont Fox détient 39%, des actifs qui ont partie de ceux promis à Disney depuis décembre.

Outre la contre offre de Comcast, la décision du juge pourrait, de l'avis des experts, en susciter d'autres. Les groupes de médias CBS et Viacom ou encore le câblo-opérateur Charter pourraient notamment chercher des alliances.

Le jugement est aussi un signal positif pour d'autres mariages dans d'autres secteurs, comme le rachat de l'assureur santé Aetna par la chaîne de pharmacies CVS (69 milliards de dollars).

Attendue, l'offre de Comcast a fait peu bouger les titres dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse: Disney reculant de 0,09%, Fox progressant de 0,09% tandis que Comcast cédait 0,59% vers 01H45 GMT (jeudi).