Commerce/acier: Trump étend l'exemption provisoire pour l'UE

(Belga) Donald Trump a décidé de maintenir jusqu'au 1er juin l'exemption provisoire des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance de l'Union européenne, affirme lundi soir le Wall Street Journal.

Le président américain avait promulgué le 8 mars des tarifs de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium. Mais fin mars, il avait exempté provisoirement l'UE. L'exemption temporaire initiale courait jusqu'au 1er mai. "Le président Trump a décidé de reporter jusqu'au 1er juin sa décision d'imposer des tarifs sur l'acier et l'aluminium à l'Union européenne et aux autres alliés américains", indique le WSJ citant un responsable de l'administration. L'Europe a exporté 5,3 milliards d'euros d'acier et 1,1 milliard d'euros d'aluminium en 2017 vers les Etats-Unis. Le Canada et le Mexique bénéficient eux aussi d'une exemption temporaire. Le président américain a lié une éventuelle exemption définitive de ces pays à la renégociation du traité de libre-échange nord-américain (Aléna). (Belga)