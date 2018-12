Commerce: Chine et USA ont discuté du calendrier de négociation, selon Pékin

(Belga) Négociateurs chinois et américains ont discuté mardi par téléphone d'un calendrier de discussions pour tenter de mettre fin à leur conflit commercial, a annoncé le ministère chinois du Commerce.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He s'est entretenu avec le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le représentant pour le Commerce Robert Lighthizer des moyens à mettre en oeuvre pour appliquer le "consensus" auquel sont parvenus les dirigeants des deux pays, Donald Trump et Xi Jinping, lors de leur sommet du 30 novembre à Buenos Aires, a précisé le ministère dans un communiqué. Lors de cette rencontre, les deux présidents étaient convenus de se donner un répit de 90 jours, jusqu'au 1er mars, avant que Washington ne mette à exécution sa menace d'accroissement des droits de douane punitifs déjà imposés à quelque 200 milliards de dollars de produits exportés chaque année par la Chine aux Etats-Unis. Le bref communiqué de Pékin indique que M. Liu et ses interlocuteurs ont discuté du "calendrier des prochaines consultations économiques et commerciales", mais sans préciser où et quand elles pourraient avoir lieu. Le texte ne précise pas non plus si les négociateurs ont abordé l'affaire Huawei, qui a de nouveau tendu les relations entre les deux pays à la suite de l'arrestation au Canada d'une haute dirigeante du géant chinois des smartphones, à la demande des Etats-Unis.