Commerce: "discussion constructive" entre Trudeau et Trump

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président américain Donald Trump ont eu une "discussion constructive" lundi après l'annonce d'un accord entre Washington et Mexico sur la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna), a annoncé le cabinet du dirigeant canadien.

"Le Premier ministre a tenu aujourd'hui une discussion constructive avec le président Trump au sujet de l'Accord de libre-échange nord-américain", a indiqué le bureau de M. Trudeau dans un communiqué. "Les dirigeants ont accueilli favorablement les progrès réalisés dans le cadre des discussions avec le Mexique, et ils attendent avec intérêt que leurs équipes poursuivent les négociations cette semaine en vue de les mener à bien", est-il souligné. Donald Trump a annoncé lundi depuis le Bureau ovale la conclusion d'"un très bon accord" commercial avec le Mexique dans le cadre de la révision de l'Aléna, traité commercial qui lie Mexico, Ottawa et Washington depuis 1994. Le Canada doit maintenant revenir à la table des négociations et immédiatement après cette annonce, la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland a indiqué qu'elle serait de retour mardi à Washington "pour poursuivre les négociations", en cours depuis un an, interrompant une tournée diplomatique qu'elle venait de débuter en Europe.