Commerce: lancement du processus de signature de l'accord avec le Mexique

(Belga) La Maison Blanche a lancé la procédure formelle de signature de l'accord commercial avec le Mexique dans le cadre d'une révision de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), au moment où les négociations avec le Canada sont interrompues pendant quelques jours.

"Aujourd'hui, le président a informé le Congrès de son intention de signer un accord commercial avec le Mexique --et le Canada s'il le souhaite-- dans les 90 jours à partir de cette date", a indiqué dans un communiqué le représentant américain au Commerce. L'accord, qui a été conclu lundi après de longues négociations bilatérales, et annoncé personnellement par le président Donald Trump, porte en particulier sur le secteur automobile et les rémunérations des salariés. (Belga)