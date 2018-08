Commerce: "très bon accord" avec le Mexique et discussions en vue avec le Canada

(Belga) Le président américain Donald Trump a personnellement annoncé lundi un accord entre le Mexique et les Etats-Unis après des mois de négociations sur la révision de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna) et affirmé que les discussions avec le Canada commenceraient "sous peu".

"C'est un grand jour pour le commerce", a lancé le président dans le Bureau ovale, ajoutant: "C'est vraiment un très bon accord pour nos deux pays". Le président américain a aussi indiqué que les négociations avec le Canada allaient "débuter sous peu" et qu'il allait appeler très bientôt le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le Canada - lui aussi signataire de l'accord de 1994 - n'a pas participé à cette phase des négociations, affirmant qu'il rejoindrait la table une fois les différends entre le Mexique et les Etats-Unis réglés. M. Trump, qui a dénoncé dès son arrivée à la Maison Blanche cet accord commercial qu'il jugeait "désastreux" pour les Etats-Unis, n'a pas exclu "un accord séparé" avec Ottawa. "Nous pourrions avoir un accord séparé ou on pourrait le mettre dans cet accord" avec le Mexique, a souligné M. Trump. Le président a aussi semé une certaine confusion en affirmant qu'il ne souhaitait pas garder le nom de Nafta (l'acronyme en anglais de l'Aléna). "J'aime à appeler cet accord, l'accord commercial Etats-Unis/Mexique, je trouve que c'est un nom élégant. Je pense que Nafta a des connotations très négatives pour les Etats-Unis", a-t-il dit. (Belga)