Commerce USA-Chine: Trump se félicite de négociations "très productives"

Les récentes réunions entre négociateurs des Etats-Unis et de la Chine à Pékin en vue d'un accord commercial ont été "très productives", a déclaré samedi le président Donald Trump depuis sa résidence en Floride.

"Les négociateurs sur le commerce viennent de rentrer de Chine où les réunions sur le commerce ont été très productives. Maintenant ils se réunissent avec moi à Mar-a-Lago et me donnent des détails", a écrit le chef de l'Etat sur Twitter.

Il a également répété que les droits de douane actuels étaient "payés par la Chine aux Etats-Unis", alors qu'en réalité ils sont payés par les entreprises américaines et en dernier ressort par les consommateurs américains sous la forme de prix majorés.

Les négociateurs de l'administration Trump ont achevé vendredi à Pékin deux jours de pourparlers à fort enjeu.

Les Etats-Unis avaient menacé de faire passer le 1er mars de 10 à 25% les droits de douane sur des produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'importations annuelles si aucun accord n'était trouvé avec Pékin.

Le président américain avait cependant évoqué vendredi la possibilité d'étendre au-delà du 1er mars la trêve commerciale négociée avec son homologue chinois Xi Jinping lors d'un sommet fin novembre à Buenos Aires.

A l'issue des discussions vendredi, d'abord entre hauts fonctionnaires puis au niveau ministériel, les deux parties ont fait état de progrès. Mais elles ont aussi reconnu que des questions "très difficiles" sont toujours en suspens.

Les Américains ont rappelé leur liste de griefs et de demandes: l'arrêt du transfert imposé de technologies, le respect des droits de propriété intellectuelle, la fin du piratage informatique, la levée de barrières non tarifaires mais aussi un déficit commercial très important et la monnaie.

Donald Trump avait rappelé vendredi qu'il rencontrerait de nouveau Xi Jinping, après la tenue d'un nouveau tour de négociations à Washington au niveau ministériel la semaine prochaine, pour "régler en tête à tête directement les problèmes qui subsistent".

Si la presse chinoise fait assaut d'optimisme, la presse américaine affirme que peu de progrès ont été enregistrés sur les questions les plus difficiles qui exigeraient des réformes structurelles profondes de la part des autorités chinoises.