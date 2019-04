Commerce: Washington et Pékin abordent les derniers points d'achoppement

(Belga) Les Etats-Unis et la Chine abordent les derniers points litigieux des négociations commerciales, a estimé samedi le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.

"Nous avons l'espoir de nous rapprocher de la dernière ronde de discussions pour trouver une conclusion aux problèmes" encore irrésolus, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international. "Il est plus important de mener à bien (les négociations) que d'imposer une date arbitraire", a-t-il également commenté. Les Etats-Unis et la Chine négocient âprement depuis le mois de janvier un accord commercial très large qui doit permettre de mettre fin à la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump à coups de tarifs douaniers pour forcer Pékin à mettre fin à des pratiques jugées déloyales. Le secrétaire au Trésor a souligné que les deux parties avaient eu des discussions par téléphone cette semaine et en auront encore la semaine prochaine. L'administration Trump entend réduire le colossal déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine et mettre fin au transfert forcé de technologies, limiter les subventions chinoises aux entreprises d'Etat ou encore mettre fin au vol de propriété intellectuelle. (Belga)