Commission de la condition de la femme des Nations Unies - La fondation Mukwege plaide pour une prise en charge holistique des victimes du viol

(Belga) La prise en charge holistique des victimes du viol, en temps de guerre mais également en situation de paix, doit devenir un droit humain fondamental, ont plaidé les panélistes présents mardi lors d'une session organisée par la Fondation Mukgewe aux Nation Unies à l'occasion de la 63e Commission de la condition de la femme. Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte a qualifié le modèle développé par l'hôpital de Panzi, en République démocratique du Congo, d'"exemplaire" et de pertinent.

Ce dernier permet aux "survivantes", terme cher à la Fondation Mukwege, de trouver un accompagnement individuel approprié à différents niveaux: psychologique, social, juridique et socio-économique. Entre 1999 et fin 2018, 52.000 femmes ont été accueillies au sein de l'établissement hospitalier de Bukavu. C'est la venue d'une femme âgée, victime d'un "viol d'une extrême violence", qui a fait changer la manière de travailler du Dr Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. "Les soins médicaux se sont avérés insuffisants. Cette grand-mère avait été violée devant toute sa famille. La réparation de son corps lui paraissait insignifiante par rapport à l'humiliation subie. Cette situation nous a ouvert les yeux sur l'opportunité d'une approche holistique", a expliqué dans une vidéo le gynécologue congolais qui n'a pas pu assister à la réunion. Les discriminations et les violences envers le femmes sont également une réalité en Europe, a souligné M. Demotte. Trois centres ont été créés en Belgique en 2017 au sein de structures hospitalières, offrant la même approche holistique et accueillant au total quelque 1.300 victimes. "Ce double exemple, congolais et belge, montre qu'au-delà des grandes différences de contexte, ce modèle d'approche holistique des soins a toute sa pertinence. Tout indique qu'il mérite d'être généralisé et considéré comme un standard des droits humains au niveau international", a affirmé le ministre-président. "Il est urgent que le modèle holistique devienne un standard dans le monde entier", a aussi plaidé le Dr Mukwege.