Un infirmier américain publie une photo pour montrer les effets du Covid-19: il a perdu 22 Kg en 6 semaines

Contaminé au coronavirus, Mike Schultz, 43 ans, a passé six semaines sous ventilation et intubation. Il a posté un saisissant montage photo avant/après sur les réseaux sociaux.

Adepte de la musculation, Mike Schultz, 43 ans, infirmier à San Francisco, a littéralement fondu à cause du coronavirus. Intubé et sous respirateur pendant six semaines, cet quadragénaire bodybuildé est devenu de plus en plus chétif. Une transformation dont il a été le premier surpris.

"Je pensais que j'étais jeune, que le virus n'allait pas m'affecter. Et je sais que de nombreux jeunes pensent comme moi", raconte-t-il à Buzzfeed. "Je voulais montrer que cela peut arriver à n'importe qui. Peu importe si vous êtes jeune ou vieux, ou si vous avez des antécédents médicaux. La maladie peut vous toucher gravement."



Mike Schultz a été hospitalisé le 16 mars avec plus de 39° de fièvre et des difficultés respiratoires. Il était jusqu'alors en parfaite santé, sans antécédents médicaux. Il se rendait à la salle de sport six ou sept fois par semaine.