Condamnation du héros d'"Hotel Rwanda": les procureurs font appel

(Belga) Le parquet rwandais a annoncé mercredi avoir fait appel de la condamnation à 25 ans de prison Paul Rusesabagina, ancien hôtelier belgo-rwandais dont l'histoire a inspiré le film "Hotel Rwanda" et devenu un féroce critique du président Paul Kagame.

Le ministère public, qui avait requis contre lui la prison à perpétuité, a fait appel de l'ensemble des décisions prononcées le 20 septembre contre les 21 prévenus, a précisé à l'AFP le porte-parole du parquet, Faustin Nkusi. Connu pour avoir permis le sauvetage de plus d'un millier de personnes durant le génocide de 1994, M. Rusesabagina, 67 ans, a été reconnu coupable "d'avoir fondé et d'appartenir" au Front de libération nationale (FLN), groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Le procès s'est tenu dans des conditions dénoncées par les organisations de défense des droits humains. Au moment du verdict, le principal procureur, Aimable Havugiyaremye, avait fait part de l'insatisfaction du parquet, "tous les accusés ayant été condamnés à des peines inférieures aux réquisitions". M. Rusesabagina a utilisé sa notoriété hollywoodienne pour donner un écho mondial à ses positions contre le régime Kagame. Il vivait depuis 1996 en exil aux Etats-Unis - où il est détenteur d'une "carte verte" - et en Belgique, avant d'être arrêté à Kigali en 2020 dans des circonstances troubles, à la descente d'un avion qu'il pensait être à destination du Burundi. (Belga)