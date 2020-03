Confinés chez eux, des élèves de Chino Hills High, une école de Californie, ont réalisé une vidéo a capella sur le célèbre titre Somewhere Over the Rainbow. Le but de ce projet est d'apporter de l'espoir aux gens durant cette période difficile.

La chorale devait interprété ce titre lors d'un spectacle mais à cause de l'épidémie de coronavirus, l'évènement a été annulé. Les adolescents ont fait preuve d'imagination en réunissant leurs voix virtuellement.