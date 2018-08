Confirmation de présence de glace à la surface de la Lune

(Belga) On savait déjà qu'il y avait beaucoup d'eau sur la Lune, notamment en sous-sol, mais des scientifiques de la Nasa ont confirmé mardi la présence d'eau glacée en surface, la rendant potentiellement disponible pour de futurs astronautes.

Cette observation, publiée en détails dans la revue scientifique américaine PNAS, s'ajoute à plusieurs études passées sur la présence d'eau sur la Lune. La glace se trouve aux pôles nord et sud du satellite naturel de la Terre, dans des cratères où les rayons du soleil ne pénètrent pas. La température n'y dépasse jamais environ -150 degrés Celsius. "Avec suffisamment de glace à la surface, sur quelques millimètres, l'eau pourrait peut-être devenir une ressource pour les futures expéditions d'exploration ou de séjour sur la Lune, potentiellement plus facile d'accès que l'eau détectée sous la surface lunaire", avance la Nasa. Les chercheurs ont obtenu la preuve grâce à un instrument envoyé en 2008 à bord d'une sonde indienne, et qui a mesuré directement la façon dont les molécules de glace absorbaient la lumière infrarouge. "C'est la première fois que des scientifiques obtiennent une preuve irréfutable de la présence d'eau glacée à la surface", dit à l'AFP l'auteur principal, Shuai Li, de l'Institut de géophysique et de planétologie d'Hawaï. Selon lui, la seule manière de savoir si cette eau est exploitable pour l'homme est d'envoyer des robots afin de prélever des échantillons. La Nasa a comme projet de renvoyer des humains sur la Lune, pour la première fois depuis décembre 1972. En 2008 déjà, des chercheurs avaient trouvé des molécules d'eau à l'intérieur de magma ramené plusieurs décennies auparavant par des astronautes des missions Apollo dans les années 1960. L'an dernier, des chercheurs avaient conclu que les profondeurs de la Lune étaient riches en eau, sur la base de données satellitaires. L'eau est également présente sur Mercure et Mars. Un lac souterrain d'eau liquide a récemment été détecté sur la planète rouge. (Belga)