Conflit au Nagorny Karabakh - "Menace inacceptable pour la stabilité de la région"

(Belga) La France, la Russie et les Etats-Unis, pays coprésidents du Groupe dit de Minsk, ont dénoncé lundi les attaques au Nagorny Karabakh visant apparemment des civils, estimant qu'elles constituaient une "menace inacceptable pour la stabilité de la région".

Dans un communiqué, les ministres des Affaires étrangères des trois pays "soulignent sans aucune réserve que les attaques récentes qui auraient visé des installations civiles", tant dans la zone de conflit qu'ailleurs en Arménie et en Azerbaïdjan selon eux, et "le caractère disproportionné de telles attaques constituent une menace inacceptable pour la stabilité de la région". Jean-Yves Le Drian, Mike Pompeo et Sergueï Lavrov "condamnent avec la plus grande fermeté l'escalade de violence inédite et dangereuse survenue dans et en dehors de la zone de conflit du Haut-Karabakh". Il "appellent de nouveau à un "cessez-le-feu immédiat et sans condition" et exhortent Bakou et Erevan à "s'engager dès à présent à reprendre le processus de règlement en s'appuyant sur les principes fondamentaux applicables et sur les textes internationaux pertinents bien connus des deux parties". Forces séparatistes arméniennes du Nagorny Karabakh, soutenues par Erevan, et armée azerbaïdjanaise ont poursuivi sans relâche lundi leurs affrontements, marqués notamment par des bombardements en zones urbaines qui font craindre de nouvelles victimes civiles. Selon des bilans officiels, depuis la reprise du conflit le 27 septembre, 19 civils arméniens et 44 azerbaïdjanais ont été tués, dont 5 et 11 respectivement depuis dimanche. (Belga)