Conflit au Sahara occidental: l'ONU appelle à négocier et prolonge la Minurso

(Belga) Le Conseil de sécurité a adopté vendredi une résolution appelant les parties au conflit au Sahara occidental à des "négociations sans préconditions" et prolongeant de six mois seulement le mandat de sa mission d'observation du cessez-le-feu entre Maroc et Front Polisario.

La résolution a été approuvée par douze voix et trois pays se sont abstenus, la Chine, la Russie et l'Ethiopie. Le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) arrivait à expiration le 30 avril. (Belga)