Conflit au Yémen - Arabie: pardon royal pour les soldats saoudiens engagés au Yémen

(Belga) L'Arabie saoudite a accordé un pardon royal à ses soldats déployés au Yémen pour toutes les fautes disciplinaires commises dans le cadre de la coalition, selon un décret royal publié mardi soir.

La résolution, publiée sur Twitter par la chaîne d'information Al-Akhbar, annonce le "pardon à tous les militaires participant à l'opération Restoring Hope (Restauration de l'espoir) en raison de l'héroïsme et des sacrifices consentis" et lève les "sanctions militaires et discplinaires" prises contre les militaires fautifs, indique la résolution, qui ne fournit aucun détail sur les manquements à la discipline évoqués. Depuis mars 2015, l'Arabie saoudite mène une alliance militaire au Yémen dans le cadre d'une campagne pour remettre en selle les forces pro-gouvernementales contre les rebelles chiites Houthis, qui contrôlent plusieurs zones, dont la capitale Sanaa. Des groupes de défense des droits humains ont régulièrement accusé la coalition de tuer des civils lors de raids contre des positions rebelles. Le conflit au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, a provoqué la mort d'environ 10.000 personnes, dont plus de 2.200 enfants depuis l'intervention de la coalition, qui comprend aussi les Emirats arabes unis. Des dizaines de soldats saoudiens ont été tués au Yémen et dans le sud du royaume dans les zones frontalières du Yémen. Riyad accuse Téhéran, son rival régional, de soutenir et armer les Houthis, ce que l'Iran dément. (Belga)