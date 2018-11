Conflit au Yémen - L'Onu va intensifier son aide alimentaire au Yémen, menacé par la famine

(Belga) L'Onu a indiqué jeudi qu'elle allait intensifier ses programmes d'assistance au Yémen pour fournir une aide alimentaire à 14 millions d'habitants, environ la moitié de la population, alors que la famine menace le pays.

"Le Programme alimentaire mondial des Nations unies met en place des plans pour atteindre jusqu'à 14 millions de personnes par mois, contre 7 à 8 millions de Yéménites par mois actuellement", a annoncé aux médias Hervé Verhoosel, porte-parole de l'agence spécialisée à Genève. Cette annonce intervient alors que 35 ONG ont appelé mercredi à "une cessation immédiate des hostilités" au Yémen, où selon elles "14 millions" de personnes sont "menacées par la famine". À la mi-octobre, le secrétaire général adjoint de l'Onu pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock, avait lui aussi averti que "8,4 millions de personnes (étaient) en situation d'insécurité alimentaire grave (...). Dans le pire cas, ce chiffre de 8,4 millions pourrait augmenter de 5,6 millions, mettant le nombre total de personnes au Yémen en conditions de pré-famine à 14 millions". Depuis 2015, le Yémen est soumis à une guerre opposant les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, qui contrôlent le port de Hodeida ainsi que la capitale yéménite Sanaa, à une coalition arabe sous commandement saoudien qui défend le gouvernement réfugié à Aden (sud). En plus de trois ans, le conflit a fait près de 10.000 morts, selon l'Onu. La reprise aux rebelles de Hodeida, sur la mer Rouge, serait stratégique car c'est par ce port que transitent trois quarts des importations et de l'aide nécessaire à la population. Les combats intenses qui se déroulent dans et autour de cette ville "ont provoqué des retards importants dans l'arrivée du fret humanitaire et commercial", faisant "grimper en flèche" les prix de la nourriture, a relevé le porte-parole du PAM. En outre, pour des raisons de sécurité, le PAM ne peut pas accéder, depuis septembre, à des dizaines de milliers de tonnes de céréales qui se trouvent dans des silos dans la ville de Hodeida. (Belga)